Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канадские власти попросили водителей не давать лосям облизывать их автомобили

CBS News: власти Канады призвали водителей не давать лосям слизывать соль с автомобилей

close
100%
Shutterstock

В Канаде чиновники предупредили водителей, чтобы они не позволяли лосям облизывать их машины, пишет CBS News.

Как пояснили специалисты, лоси очень любят дорожную соль, которой коммунальные службы посыпают автомобильные трассы. Местные власти предупредили водителей, чтобы они отгоняли этих животных, когда те начнут лизать их машины в поисках лакомства.

Привыкшие находиться рядом с автомобилями лоси представляют опасность для самих себя и людей. Лось, зацикленный на лизании соли, не замечает опасности вокруг и часто становится причиной ДТП.

«Лоси рискуют получить тяжелые травмы и ранения», — добавили эксперты.

Эксперт по исследованиям лосей Рой Ри рассказал, что данные животные ищут соль зимой, потому что им нужно много натрия для поддержания функций организма.

Ранее рабочие вытащили лосенка, который упал в яму для заготовки леса.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами