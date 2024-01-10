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Союз мороженщиков объяснил новые правила торговли алкомороженым

Технолог Союза мороженщиков Уткина: алкомороженое будет продаваться по правилам

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Depositphotos

После того, как алкогольное мороженое в России приравняли к спиртным напиткам, правила его продажи изменились. Так, в супермаркетах размещать его теперь будут на отдельных полках, объяснила замгендиректора — главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в беседе с НСН.

В ресторанах или отелях алкомороженое также будет реализовываться отдельно от обычного лакомства, добавила эксперт. Она подчеркнула, что такой вид мороженого – это тысячные доли от общего объема производства, и на основных потребителях изменения никак не отразятся.

«Его продавалось так мало, что этим можно практически пренебречь, — заявила Уткина. — Мороженое, которое будет содержать этиловый спирт, будет продаваться на отдельных полках, либо в хореке, где будет продаваться людям, достигшим возраста 18 лет».

Напомним, накануне на сайте правительства появилось распоряжение, в котором алкомороженое приравнивается к спиртному и запрещается к продаже детям. Сюда же относятся замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед с добавлением алкоголя.

Врачи ранее рассказали об опасности алкогольного мороженого для здоровья человека.

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