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В Татарстане поймали подростка, подозреваемого в подготовке массовой расправы в школе

В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке расправы в школе

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Pixabay

В Татарстане полицейские поймали школьника, подозреваемого в подготовке массовой расправы над одноклассниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кукмор. Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке массовой расправы в школе.

Сообщается, что дома у несовершеннолетнего обнаружили перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием плана расправы над одноклассниками.

Также правоохранители выяснили, что школьник собирал информацию о способах совершения расправ и изготовления самодельных взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье арестовали подростка, готовившего вооруженное нападение на свою школу.

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