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Пьяный россиянин сломал соседской девочке-подростку нос

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина сломал соседской девочке-подростку нос

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Южно-Сахалинске мужчина ударил по лицу соседскую 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП САХАЛИН» со ссылкой на мать пострадавшей.

Инцидент произошел 10 января. Как рассказала мать подростка, сосед в состоянии алкогольного опьянения ударил ее дочь кулаком по лицу так, что сломал ей нос. После случившегося несовершеннолетнюю осмотрели врачи, семья пострадавшей написала заявление в полицию.

«Заявление в ПДН написали, но боюсь ему это сойдет с рук, т.к. ранее он уже избивал соседей и никто его не привлек к уголовной ответственности», — поделилась мать пострадавшей.

Женщина отметила, что агрессор все отрицает, но семья нашла свидетеля ЧП.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток попал в больницу после избиения сверстниками.

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