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В Госдуме объяснили важность создания в магазинах полок с бесплатными продуктами

Депутат Лантратова: полки с бесплатными продуктами в магазинах помогут пенсионерам

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Moritz Frankenberg/Global Look Press

Создание в российских магазинах «социальных полок» с бесплатными продуктами – это важная идея, которая может помочь уязвимым группам населения, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. В их числе – пенсионеры, которые часто экономят и вынуждены постоянно себе отказывать при покупке продуктов питания, пояснила она в беседе с RT.

По словам Лантратовой, она ранее уже поднимала вопрос введения такой практики на основе международного опыта.

«Идея в том, чтобы магазины создавали «социальные полки», где нуждающиеся пенсионеры и другие социально-уязвимые категории могли бы бесплатно взять продукты с истекающим сроком годности. Но не с истекшим, не просроченные товары, а близкие к окончанию срока годности», — объяснила депутат.

В России много нуждающихся пенсионеров, которые вынуждены на всем экономить, добавила она. Согласившихся на такую практику предпринимателей парламентарий призвала поощрять – к примеру, налоговыми преференциями.

Напомним, в Госдуму планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для нуждающихся граждан. Авторы документа отмечают, что чаще всего выбрасываются именно продукты первой необходимости, включая хлеб, овощи и молоко.

В Госдуме ранее рассказали, когда россиянам повысят социальную пенсию.

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