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Путин заявил о большом дефиците высококвалифицированных кадров в России

Путин: у нас безработица 2,9%, но большой дефицит высококвалифицированных кадров

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране низкий уровень безработицы, но есть большой дефицит высококвалифицированных кадров. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Анадыря, передает Telegram-канал Кремля.

«У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было», — сказал он.

Несмотря на столь низкий показатель безработных, России не хватает высококвалифицированных кадров, добавил президент.

В октябре прошлого года уровень безработицы в России опустился до показателя в 2,9%, что позволило стране войти в пятерку стран мира с наилучшим показателем в этой сфере.

В декабре Путин также заявлял, что в России зафиксировали рост продолжительности жизни. По его словам, в 2021 году в среднем зафиксировали 70 лет, а в 2023-м, как ожидается, эта цифра достигла 74.

Ранее экономист объяснил, чем исторически низкая безработица угрожает экономике России.

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