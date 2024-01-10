Путин оценил идею отмены налога на жилье для многодетных семей Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об освобождении многодетных семей, проживающих на Дальнем Востоке, от налога на единственное жилье. Данную идею глава государства прокомментировал в ходе встречи с жителями города Анадыря, трансляцию которой запустил Telegram-канал «Кремль. Новости».

Как сказал российский лидер, у федерального правительства есть такая возможность. По его словам, кабинет министров страны может принять соответствующее решение уже в ближайшее время.

«Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Государственного совета это проработать», — подчеркнул Путин.

10 января президент РФ впервые прилетел на Чукотку с рабочим визитом. В прошлом глава государства сам признавался, что еще не успел побывать во всех регионах страны и в первую очередь хотел бы посетить именно Чукотку.

При этом в 2023 году российский лидер смог побывать в 20 регионах страны. В том числе Путин посетил некоторые населенные пункты на территории новых субъектов государства.

Ранее в РФ предложили схему досрочного выхода многодетных отцов на пенсию.