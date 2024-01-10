Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос: половина москвичей не бросит работу, даже если разбогатеет

В Москве 50% граждан не станут увольняться с работы, даже если разбогатеют

close
100%
Shutterstock

50% опрошенных москвичей заявили, что не бросят работу, даже имея неограниченное количество денежных средств. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа». В опросе приняли участие 10 тысяч жителей столицы.

46% респондентов желают оставаться на своем рабочем месте ради социализации и общения. 40% опрошенных сообщили, что хотят чувствовать себя нужными. 35% продолжат помогать людям. 38% испытывают искренний интерес к своему делу. Самореализация важна для 28% работающих граждан, а карьера — для 13%.

При этом 48% опрошенных признались, что сменят род деятельности, если разбогатеют.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», подавляющее большинство (85%) опрошенных россиян планируют в 2024 году увеличить свой доход. В исследовании приняли участие 5 тыс. респондентов.

Большая часть опрошенных (35%) намерены поменять сферу деятельности, чтобы зарабатывать больше. 33% граждан планируют искать дополнительную подработку. 11% подтвердили, что в новом году займутся поиском аналогичной, но более высокооплачиваемой вакансии. 6% запланировали пройти обучение, чтобы повысить профессиональные компетенции и претендовать на более высокие позиции, в том числе и руководящие.

Ранее опрос показал, сколько россиян испытывают стресс после праздников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами