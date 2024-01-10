Опрос: половина москвичей не бросит работу, даже если разбогатеет

50% опрошенных москвичей заявили, что не бросят работу, даже имея неограниченное количество денежных средств. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа». В опросе приняли участие 10 тысяч жителей столицы.

46% респондентов желают оставаться на своем рабочем месте ради социализации и общения. 40% опрошенных сообщили, что хотят чувствовать себя нужными. 35% продолжат помогать людям. 38% испытывают искренний интерес к своему делу. Самореализация важна для 28% работающих граждан, а карьера — для 13%.

При этом 48% опрошенных признались, что сменят род деятельности, если разбогатеют.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», подавляющее большинство (85%) опрошенных россиян планируют в 2024 году увеличить свой доход. В исследовании приняли участие 5 тыс. респондентов.

Большая часть опрошенных (35%) намерены поменять сферу деятельности, чтобы зарабатывать больше. 33% граждан планируют искать дополнительную подработку. 11% подтвердили, что в новом году займутся поиском аналогичной, но более высокооплачиваемой вакансии. 6% запланировали пройти обучение, чтобы повысить профессиональные компетенции и претендовать на более высокие позиции, в том числе и руководящие.

Ранее опрос показал, сколько россиян испытывают стресс после праздников.