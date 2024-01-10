Психолог посоветовал растянуть адвент-календарь на весь год

Адвент-календарь, создающий предпраздничную атмосферу, следует растянуть на весь год. Это поможет выделить необходимые ресурсы для реализации задуманного. Такое совет в беседе с РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Он предложил каждый месяц посвятить важной для себя теме.

«Классический адвент-календарь представляет из себя ячейки с вкусностями или небольшими презентами, которые нужно открывать каждый день до «часа икс». Но ничто не мешает распространить эту практику на целый год», — сказал Хакимов.

Он добавил, что в итоге получится правильно рассчитать собственные силы и найти оптимальный вариант затрат.

Адвент-календарь — это коробка, разделенная на ячейки, по количеству дней, предшествующих празднику. Ежедневно обладатель календаря открывает ячейку и забирает подарок, который может быть абсолютно любым: от конфет до ювелирных изделий.

До этого клинический психолог Станислав Самбурский дал советы, как справиться с постпраздничной депрессией. Он рекомендовал вернуть привычку правильно питаться, достаточно спать и несколько раз в неделю заниматься спортом. По его словам, это поможет восстановить баланс гормонов, повысить настроение и энергию, а также укрепить иммунитет.

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