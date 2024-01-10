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В аэропорту Красноярска на 11 часов задержали вылет в Бангкок

RT: в Красноярске пассажиры 11 часов ждут вылета в Бангкок

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Shutterstock

Пассажиры в красноярском аэропорту уже 11 часов ждут вылета самолета в Бангкок. Пассажирка рейса Лейла Исаева рассказала RT, что пассажиры уже были на борту, когда их попросили покинуть салон, объяснив перенос вылета техническими неисправностями.

По словам пассажирки, людей попросили выйти и отправили в зал ожидания на первый этаж аэропорта, где их покормили. Источник агентства в авиаотрасли подтвердил информацию о технической неисправности самолета, а в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили о начале проверки инцидента. По данным сотрудников, пассажирам задержанного рейса авиакомпания предоставила номера в гостинице.

Накануне рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки, пострадали 400 пассажиров. Причиной задержки рейса стала неисправность Boeing 777-300ER.

Ранее пассажир спровоцировал задержку рейса из Сочи в Санкт-Петербург хулиганской выходкой на борту.

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