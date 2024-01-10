Врач объяснил, чем коклюш отличается от ОРВИ и гриппа

В последнее время коклюш диагностируют не только у детей, но и у взрослых. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, основным симптомом заболевания является приступообразный лающий кашель, который не проходит длительное время.

Он подчеркнул, что самое важное — это своевременно поставить диагноз. Если исключены все возможные причины кашля, необходимо как можно быстрее пройти тестирование на коклюш.

«Это анализ крови. И зачастую фиксируется повышенный иммуноглобулин, выставляется диагноз коклюша, и он лечится. По большому счету, при правильном лечении этот диагноз не является смертельно опасным, и, в общем-то, абсолютно спокойно лечится, если правильно поставлен диагноз», — отметил врач.

Он добавил, что коклюш редко вызывает осложненную (микс) бактериальную инфекцию, однако, если заболевание не лечить, это может привести к дыхательному спазму.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 2023 году в России было выявлено лишь несколько десятков случаев коклюша. По ее словам, тяжелее всего эта инфекция проявляется у младенцев в первые месяцы жизни. Для борьбы с данным заболеванием в ряде стран применяется вакцинация по методу «кокона», когда прививают все окружение новорожденного.

Попова напомнила, что в РФ вакцинация от коклюша входит в национальный календарь прививок, и, если родители будут его соблюдать, то вспышек инфекции можно будет избежать.

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