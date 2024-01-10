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Возобновлена работа Керченской паромной переправы

Глава минтранса Крыма Лукашенко: паромная переправа в Керчи возобновила работу

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Паромная переправа в Керчи возобновила работу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал он.

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена 9 января в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Республике Крым до 10 января действовало штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, сильных осадков и ветра.

До этого в МЧС России заявляли, что жизнеобеспечение четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации может оказаться под угрозой из-за налипания мокрого снега на провода и общего ухудшения погодных условий.

В ведомстве отмечали, что 9 января в Краснодарском крае, Ростовской области, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии ожидается ухудшение погоды. В регионах пройдут дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 30 м/с.

Ранее в Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменили занятия у учеников начальной школы.

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