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Финский журналист сравнил празднование Нового года в России и ЕС

Журналист Хейсканен: в России Новый год отметили красочнее, чем в ЕС

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Shutterstock

Многие жители Европейского союза, которые приехали в Россию через доступные пограничные пункты, по достоинству оценили то, как в стране отпраздновали Новый год. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал финский журналист Кости Хейсканен. Он отметил, что в РФ была организована большая культурная программа, включающая шоу, концерты, спектакли и т.д.

«Огромное количество световых эффектов, подсветка, которую сейчас не увидишь в Европе. Просто удивляет, как Россия может позволить себе жить с таким размахом, когда в Европе электричество стало баснословно дорогим. Люди на всем экономят, а в России можно помыться, наесться и повеселиться. Сюда едут русскоязычные семьи и иностранцы, которые любят Россию», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что Европа сама наказала себя введенными против России санкциями.

До этого Хейсканен сообщил о росте потребления антидепрессантов в Финляндии. По его словам, финны привыкли планировать будущее заранее, однако сейчас это делать трудно, поскольку без конца идут разговоры о сокращениях, о банкротстве предприятий, о снижении доходов граждан и росте цен на товары и услуги. Все это ведет к депрессивным настроениям у населения, отметил журналист.

Ранее финский журналист рассказал о лжи и пропаганде русофобии на Западе.

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