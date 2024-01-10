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Российские туристы массово летали отдыхать на «курорт богачей» в 2023 году

АТОР: Россия заняла второе место по турпотоку на Мальдивы в 2023 году

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Depositphotos

Турпоток из России на Мальдивы в 2023 году вырос на 3,6%. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего число иностранных туристов, посетивших Мальдивы в 2023 году, перевалило за 1,87 млн человек, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом Индия оказалась на первом месте с 209,19 тысячи посетителей Мальдив, а Россия заняла второе место с 209,14 тыс. туристов. На третьем месте расположился Китай, откуда прибыло 187,1 тысячи путешественников.

В агентстве отметили, что 2023 год все же отстает от исторического рекорда 2021 года, когда острова посетили 220 тысяч россиян. Также статистика показала, что для россиян отдых на «острове богачей» перестает быть сезонным.

До этого россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан. Выяснилось, что с января по сентябрь Казахстан принял 356 850 россиян. Второе место досталось Китаю, откуда прибыли 75 131 человек.

Ранее стало известно, что россияне в прошлом году стали лидерами по созданию компаний в Анталье.

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