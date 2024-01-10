Доктор Мясников объяснил, как избежать заражения тридемией в сезон вирусов

В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Жители опасаются тридемии — одновременного заражения сразу тремя вирусами. Однако, по мнению заслуженного врача РФ Александра Мясникова, угрозы заражения сразу тремя вирусами для человека нет. В беседе с Общественной Службы Новостей он порекомендовал следить за иммунитетом и соблюдать меры профилактики.

В тридемии, по словам врача, нет ничего нового, так как вирусов, которые вызывают ОРЗ, всего было очень много. Опасаться заражения сразу тремя вирусами не стоит, считает он.

«Когда мы говорим про интерферон, это как раз-таки то вещество, которое не дает, когда есть один вирус, чтобы в организм проник другой», — объяснил Мясников.

Респираторный вирус гораздо чаще приводит к летальному исходу, чем ковид, добавил врач. По его мнению, профилактикой от заражения в эпидсезон в первую очередь является вакцинация от гриппа. В худшем случае ее эффективность составляет 25%, в лучшем — 65-70%.

«От сегодняшних штаммов covid-19 сейчас прививки нет, но во всяком случае в России к следующему сезону они появятся», — добавил врач.

Также он отметил, что заражения вирусами может избежать человек с крепким иммунитетом, контролирующий свой вес и хронические заболевания. Также важно закаляться и избегать посещения мест скопления людей, в частности, переполненных лифтов, поликлиник.

Напомним, по прогнозам врачей, к концу января заболеваемость гриппом и COVID-19 может превысить декабрьские показатели. Снижение заболеваемости ожидается не раньше конца марта.

В Минздраве ранее оценили эпидемическую ситуацию по ОРВИ и гриппу.