Стало известно, какая погода будет в Москве на Крещение

На Крещение, которое отметят 19 января, температура воздуха в Москве будет достигать до -15°C. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что на данный момент столица находится под действием теплого сектора циклона, однако вскоре москвичей ждут новые холода.

«К старому Новому году [14 января] температура воздуха снова опустится до -17–22°C. Но Крещение, скорее всего, не будет таким морозным. Предполагаю, что температура воздуха будет в пределах -10... -15°C», — уточнил Цыганков.

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что самым теплым днем в Москве на этой неделе станет четверг, 11 января. Она уточнила, что в этот день температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2-3 градуса. В ночь на четверг ожидается температура до -10…-15°C, днем — -2…-4°C. Во второй половине месяца температура воздуха будет выше климатической нормы, добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что в некоторые регионы России нагрянут аномальные морозы.