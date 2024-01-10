В Эквадоре неизвестные пытались взять заложников в нескольких больницах

29 зданий зданий, в том числе пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль. Об этом сообщает газета Primicias.

«Целью преступного нападения стали 29 зданий, включая пять больниц, где преступники пытались взять заложников», — отмечается в публикации.

По данным Primicias, в связи со сложившейся в Эквадоре ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля решили закрыться 9 января раньше срока. Государственные учреждения и подразделения средств массовой информации призвали своих сотрудников эвакуироваться.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что никаких происшествий с россиянами во время беспорядков в Эквадоре пока не зафиксировали.

Ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

8 января в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Ранее обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике.