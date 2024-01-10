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На Байкале спасли провалившегося под лед северного оленя

В Бурятии спасли северного оленя, который провалился под лед на Байкале

В Северо-Байкальском районе Бурятии инспекторы Бурприроднадзора спасли северного оленя, который едва не утонул, провалившись под лед на Байкале. Об этом сообщила руководитель ведомства Марина Дамдинова в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Северо-Байкальском районе. Животное, оказавшееся в ледяной воде, заметили инспекторы Бурприроднадзора, они развернули спасательную операцию, которая завершилась благополучно, животное удалось вытащить на сушу.

Как отметили инспекторы, оленю около четырех лет, лежать на льду ему долго не дали — животное могло замерзнуть, зверя заставили бежать, чтобы он быстрее согрелся.

Ранее в Орле спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку при помощи ватрушки.

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