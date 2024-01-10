Несколько тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии

Более 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера 9 января из-за аварии на сети теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Отмечается, что из-за аварии оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина. Специалисты начали ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется 18 многоквартирным домам.

Прокуратура потребовала от должностных лиц МУПВ «ВПЭС» устранить нарушения.

Днем в среду во Владивостоке -10°C, к ночи столбики термометра опустятся до -7°C.

Теплотрассы и электроподстанции массово вышли из строя в начале января в Московской области из-за морозов. Такая же проблема возникла в Херсонской области. В ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, он заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на все титанические усилия по обновлению систем ЖКХ, определенная их часть остается в ветхом состоянии, программы растянуты по времени, поскольку за 10-15 лет обновить все трубы невозможно.

Ранее оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице.