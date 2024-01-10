Путин впервые приехал на Чукотку

Президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой. Об этом пишет ТАСС.

Эта первая региональная поездка Путина в 2024 году. За прошлый год он побывал в более чем 20 субъектах России, в том числе в новых регионах.

Путин признавался, что еще не смог побывать во всех регионах страны и хотел бы посетить именно Чукотку. Единственный раз президент РФ приезжал туда в 2008 году, но тогда этот пост занимал нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Накануне, в первый рабочий день года, Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. Руководитель Росприроднадзора отметила, что экология в РФ перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Радионова поблагодарила главу государства за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению нацпроекта «Экология».

Ранее Путин поговорил с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».