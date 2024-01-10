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В Улан-Удэ незнакомец пытался похитить школьника, предлагая подарки

В Бурятии мужчина пытался похитить ребенка возле школы

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Октябрьском районе Улан-Удэ неизвестный мужчина пытался подарками заманить школьника к себе домой, мальчику удалось убежать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информ Полис».

О произошедшем рассказали родители третьеклассника, по их словам, сын возвращался домой из школы № 19 в Улан-Удэ. На улице к ребенку подошел незнакомый мужчина, предложил школьнику новогодний подарок и деньги, если он пойдет за ним.

Мальчик отказался и убежал от подозрительного мужчины. Дома он рассказал о случившемся, школьнику удалось запомнить приметы странного незнакомца, родители просят взрослых и детей быть бдительными.

Обратилась ли семья с заявлением в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее студента похитили в Новосибирске и заставили снять с карты 250 тысяч рублей.

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