Москвичей предупредили о похолодании со «скоротечными» зарядами снега

В Москве 10 января ожидается похолодание со «скоротечными» зарядами снега. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, утром в столице «эхом» уходящего холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Рязанью, будет идти снег. Но с наступлением светлого времени суток скажется усиление антициклона с «обратным» суточным ходом температуры воздуха, рассказал эксперт.

Вечером Москву начнет накрывать снеговыми облаками теплой фронтальной системы циклона североатлантического происхождения, который кружит над севером Скандинавии. Из-за этого станет менее морозно, однако к полуночи закружат метели, ухудшится видимость, а на дорогах начнут появляться снежные заносы, предупредил Тишковец.

В Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем в мегаполисе понизится до -8°C…-10°C, а по области — от -6°C до -11°C, на востоке и севере может похолодать до -11°C…-16°C. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., вечером начнет падать, отметил синоптик.

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