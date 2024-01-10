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На Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке

Страна.ua: на Украине на 30% выросло число жалоб на использование русского языка

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РИА Новости

На Украине на треть увеличилось число жалоб на использование русского языка. Об этом сообщило издание Страна.ua.

«Почти половина жалоб от поборников украинского языка касается сферы обслуживания», — уточнили в сообщении.

Кроме того, в стране жалуются на сайты, не имеющие украинской версии, и на преподавателей, которые говорят по-русски. В 2023 году на Украине зафиксировали 3692 жалобы на русский язык. Больше всего — в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Годом ранее в стране было 2,8 тыс. жалобщиков за использование неродного языка.

По данным офиса языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя, штраф в 3,4 тыс. гривен ($89) наложили на киевского таксиста, который говорил с пассажиром на русском языке.

Накануне в Литве выступили против закрытия русских школ. Глава министерства экономики республики Аушрине Армонайте отметила, в этой сфере не нужно делать «резких движений».

До этого сообщалось, что министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас анонсировал отказ от преподавания русского языка в школах страны.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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