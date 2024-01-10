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В центре столицы Эквадора появилась военная техника

Эквадорские военные стянули бронетехнику в центр столицы страны

В центр столицы Эквадора Кито была стянута военная техника. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

На улицах исторической части города появились танки. Военные получили приказ разместить боевые машины во всех стратегических местах Кито.

По данным телеканала, в нескольких районах столицы произошли случаи мародерства.

Ранее посольство России в Эквадоре из-за ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта выступило с рекомендацией воздержаться от поездок в страну.

До этого сообщалось, что Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок.

После нападения вооруженных бандитов на студию телеканала в Гуаякиле эквадорская полиция перекрыла ключевые автомагистрали города.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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