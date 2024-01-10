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Посольство РФ предостерегло от посещения Эквадора из-за беспорядков

Посольство России в Эквадоре из-за беспорядков не рекомендовало посещать страну

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Karen Toro/Reuters

Посольство России в Эквадоре из-за ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта выступило с рекомендацией воздержаться от поездок в страну. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

В заявлении посольства говорится, что в результате вооруженных столкновений между преступными группировками и правоохранительными органами имеются жертвы среди полицейских и гражданского населения. Дипломатическое представительства отметило, что пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах России. Посольство настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения страны.

Ранее сообщалось, что Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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Беспорядки в Эквадоре
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