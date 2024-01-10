Эквадорская полиция после нападения на телеканал перекрыла улицы Гуаякиля

После нападения вооруженных бандитов на студию телеканала в Гуаякиле эквадорская полиция перекрыла ключевые автомагистрали города. Об этом сообщает ТАСС.

Городские власти призвали проживающих в ближайших к телестудии районах граждан не выходить на улицы.

Также прекратил работу автовокзал Гуаякиля. Такое решение принято для обеспечения безопасности горожан.

Ранее правоохранительные органы Эквадора сообщили об освобождении большей части заложников, которых захватили бандиты в студии телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль (провинция Гуаяс).

Во вторник, 9 января, группа вооруженных людей захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января Нобоа ввел чрезвычайное положение.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.