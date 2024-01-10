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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

На юго-востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

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Depositphotos

На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:20 мск в районе Нурхак. Очаг землетрясения находился на глубине 6,97 км. Сведений о последствиях землетрясения пока не имеется.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло 9 января в японской префектуре Ниигата. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой. Он находится недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, которая особенно пострадала от мощного землетрясения 1 января.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в центральной Японии 1 января, толчки были такой силы, что в стране объявляли об угрозе цунами, похожее предупреждение было сделано и на востоке России.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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