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Большинство заложников в Эквадоре освобождены

Власти Эквадора сообщили, что большинство заложников освобождены

Правоохранительные органы Эквадора сообщили об освобождении большей части заложников, которых захватили бандиты в студии телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль (провинция Гуаяс). Об этом заявил представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова, пишет ТАСС.

«Судя по информации, которой мы располагаем на данный момент, подавляющее большинство работников уже освобождены», — говорится в сообщении, опубликованном на странице представителя администрации в социальной сети X (ранее Twitter).

Пока нет точной информации о количестве заложников, которые были освобождены или еще находятся под угрозой. Операция по нейтрализации бандитов продолжается. По словам полиции, несколько нападавших были задержаны.

Во вторник, 9 января, группа вооруженных людей захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января Нобоа ввел чрезвычайное положение.

До этого сообщалось, что вооруженные бандиты расстреливают полицейских на улицах Эквадора.

Ранее обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике.

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