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Задержаны участники нападения на телеканал в Эквадоре

Эквадорские полицейские задержали нескольких участников нападения на телеканал

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IMAGO/Global Look Press

Эквадорские правоохранительные органы задержали нескольких участников вооруженного нападения на телеканал TC Televisión в Гуаякиле. Об этом сообщается на странице полиции Эквадора в социальной сети X.

В заявлении утверждается, что в результате проведенной операции спецназ арестовал нескольких находившихся в телестудии бандитов. Кроме того, были получены связанные с преступлением улики.

Сообщение полиции сопровождалось фотографией четверых задержанных преступников.

Ранее сообщалось, что вооруженные бандиты расстреливают полицейских на улицах эквадорских городов. В ответ на это президент Даниэль Нобоа объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Неизвестные преступники в масках, с холодным и огнестрельным оружием ворвались в телестудию в Гуаякиле. В прямом эфире размахивающие оружием и гранатами и выкрикивающие антиполицейские лозунги бандиты засунули динамитную шашку в карман пиджака ведущего. В захваченную бандитами телестудию направился полицейский спецназ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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