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В Эквадоре в захваченную бандитами телестудию направился полицейский спецназ

Власти Эквадора направили спецназ в захваченную бандитами телестудию

Спецназ полиции Эквадора был отправлен в студию телеканала ТС, которая была захвачена вооруженными бандитами. Об этом сообщается на странице полиции в социальной сети Х.

В связи с проникновением преступников в помещение телеканала в городе Гуаякиле, говорится в заявлении полиции, на место происшествия для устранения чрезвычайной ситуации были направлены специализированные подразделения.

Ранее неизвестные преступники в масках, с холодным и огнестрельным оружием ворвались в телестудию. В прямом эфире размахивающие оружием и гранатами и выкрикивающие антиполицейские лозунги бандиты засунули динамитную шашку в карман пиджака ведущего.

До этого сообщалось, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в стране для восстановления порядка в тюрьмах после предполагаемого побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса, известного как Фито.

В понедельник в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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