Стал известен диагноз госпитализированного главы Пентагона

В декабре 2023 года у министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

После выявления требующего лечения онкологического заболевания 22 декабря Остину провели «минимально инвазивное» хирургическое вмешательство.

В документе уточнили, что 1 января 2024 года главу военного ведомства госпитализировали в медицинский центр имени Уолтера Рида из-за послеоперационных осложнений. Врачи выявили инфекцию мочевыводящих путей. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра. Но, как подчеркнули медики, «это может быть долгим процессом».

Накануне в США рассказали о состоянии здоровья министра обороны Остина.

Во вторник, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли на встрече с избирателями заявила, что президент США Джо Байден должен уйти в отставку после госпитализации главы минобороны США Ллойда Остина.

Ранее американский конгрессмен называл провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.