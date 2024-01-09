В Климовске могут построить новую котельную

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в текущий момент возможность строительства дополнительной котельной в Климовске на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Воробьева, он дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной. Это необходимо, чтобы люди в Климовске не зависели только от одной. Он подчеркнул, что данный вариант рассматривается, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности.

Воробьев добавил, что тема с дополнительной возможностью будет прорабатываться, чтобы закрыть тему с теплоснабжением.

До этого Воробьев заявил, что для решения ситуации в Климовске с теплоснабжением требуются несколько миллиардов рублей.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации локального характера. Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск.

Ранее замглавы Подольска задержали после коммунального коллапса.