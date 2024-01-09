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В Тюмени полиция задержала всех участников нападения на бойца СВО

МВД: в Тюмени задержаны все участники драки, в которой пострадал боец СВО

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Телеграм-канал Ирина Волк

Сотрудники полиции задержали всех участников массовой драки в Тюмени, в которой пострадал боец специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

«Конфликт произошел <...> между группой молодых людей и участником СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — написала она.

Волк добавила, что все задержанные участники драки находятся в отделе полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

О драке стало известно ранее в этот же день. Инцидент произошел на улице Малышева, 35. Видео, на котором несколько молодых людей бьют лежащего на земле мужчину, было опубликовано в Telegram-канале «ЧС Тюмень»

На прошлой неделе в Челябинской области полицейские нашли и задержали выходцев из-за рубежа, устроивших потасовку с ветеранами СВО. Конфликт произошел в новогоднюю ночь. По предварительным данным, пьяные подростки залили перцовым баллончиком военнослужащего и его товарищей, после чего избили их.

Ранее офицера, вернувшегося с СВО, жестоко избили в Смоленске.

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