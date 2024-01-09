Россиянина избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине

В Петербурге конфликт в местном ТЦ перерос в драку на глазах у беременной женщины. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных в комплексе. По словам супругов, они хотели купить игрушки племяннице, но стоимость на ценнике не совпадала с реальной, разница оказалась более тысячи рублей по каждой позиции.

На кассе у пары с сотрудницей возник конфликт. Мужчина попросил вызвать администратора, но получил агрессивный ответ. После этого пара заявила, что купит товар только по указанной на ценнике стоимости. Это не понравилось кассиру и она устроила скандал.

Позже мужчине и его беременной жене удалось выйти из отдела. В этот момент на россиянина набросился один из сотрудников и начал избивать. В результате он ударился головой.

Ранее беременная россиянка едва не лишилась ребенка после того, как поскользнулась на льду.