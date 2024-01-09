В Подмосковье подростки подожгли релейный шкаф ради вознаграждения от неизвестного

В Подмосковье нашли двоих подозреваемых в поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, осмотревших место инцидента, оборудование сначала вскрыли, затем подожгли. Во время необходимых мероприятий полицейские установили подозреваемых. Выяснилось, что к произошедшему причастны двое москвичей 2006 и 2008 года рождения.

В беседе с правоохранителями школьники сообщили, что решили поджечь релейный шкаф по заданию неизвестного. Новый знакомый пообещал молодым людям деньги, если они выполнят его указания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее два жителя Краснодара отправились в тюрьму за попытку поджечь релейные шкафы.