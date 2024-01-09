Воробьев заявил, что после ЧП с отоплением в Климовске нужны миллиарды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для решения ситуации в Климовске с теплоснабжением требуются несколько миллиардов рублей. Об этом он сказал в эфире «Россия 24»

«Мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию», — сказал губернатор региона.

При этом Воробьев заверил, что жителям Климовска возместят ущерб от протечек в квартирах, которые появились из-за перебоев с теплоснабжением.

До этого губернатор Подмосковья рассказал, что в настоящее время в Климовске из 176 домов к отоплению подключены только 86. Работу по восстановлению теплоснабжения осуществляют свыше 200 бригад, половина из них — электрики. За каждым домом закрепили отдельного человека с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации локального характера. Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск.

Ранее замглавы Подольска задержали после коммунального коллапса.