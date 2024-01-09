Поставки яиц из Белоруссии в Россию выросли за год

В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,7 млн штук. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение поставок почти вдовое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц, подчеркнули в ведомстве.

Российская Федерация с 1 января 2024 года обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Эти правила будут действительны до 30 июня 2024 года. Целью постановления назвали стабилизацию цен на продукт в РФ за счет наращивания предложения.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года министерство сельского хозяйства будет выдавать поставщикам яиц специальные документы, правила предоставления которых утверждены правительством.

По информации Росстата, в ноябре прошлого года куриные яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура.

Ранее экономист спрогнозировала цены на турецкие яйца в российских магазинах.