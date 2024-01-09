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Власти Подмосковья пообещали возместить ущерб от отключения тепла жителям Климовска

Губернатор Воробьев: жителям Климовска возместят ущерб из-за отключения тепла

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что жителям Климовска возместят ущерб от протечек в квартирах, которые появились из-за перебоев с теплоснабжением. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«<...> Везде свои моменты, они связаны с тем, что где-то у людей ущерб, затопило потолок, или еще какие-то произошли в квартире изменения, все это мы, безусловно, берем на себя», — сказал Воробьев.

До этого губернатор Подмосковья рассказал, что в настоящее время в Климовске из 176 домов к отоплению подключены только 86. Работу по восстановлению теплоснабжения осуществляют свыше 200 бригад, половина из них — электрики. За каждым домом закрепили отдельного человека с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации локального характера. Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск.

Ранее замглавы Подольска задержали после коммунального коллапса.

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