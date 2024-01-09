Блогер Косенко, бросивший в снег ребенка, готов сотрудничать со следствием

Видеоролик, на котором блогер Сергей Косенко бросает своего двухмесячного сына в сугроб, был создан при помощи куклы и монтажа. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат блогера Сергей Жорин. Он выразил уверенность, что Косенко не совершал преступления, однако готов сотрудничать со следствием в случае возбуждения уголовного дела.

«Поскольку я только вошел в это дело, я разбираюсь в обстоятельствах произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что в съемках этого ролика ребенок участия не принимал. Ролик был создан с использованием монтажа и куклы-манекена. Мы, в свою очередь, готовы сотрудничать со следствием, если будет возбуждено уголовное дело, и предоставлять соответствующие доказательства. Надеемся, что ни по какой [статье] не возбудят. Какого-либо преступления совершено не было. Наша задача – доказать эти обстоятельства. Несмотря на то, что все-таки бремя доказывания лежит на противоположной стороне, мы готовы занять активную позицию, чтобы доказать то, что преступления не было, в ролике ребенок участия не принимал. Тем не менее, Сергей Косенко уже принес извинения, кому был причинен моральный вред в результате публикации этого сюжета», — сказал он.

Несколько дней назад российский блогер Сергей Косенко выложил видеоролик, на котором он сначала раскачивает своего двухмесячного сына, а затем бросает ребенка в высокий сугроб. Полет запечатлен в замедленной съемке.

Пост вызвал негативную реакцию некоторых его подписчиков, после чего глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера и проверить, насколько исправно он платит налоги.

Позднее Косенко извинился за видео и заявил, что в съемках участвовала кукла, на изображение которой он с помощью монтажа наложил лицо своего сына.

Ранее другой российский блогер объяснил, зачем катал своего ребенка на тросе за джипом.