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Раскрыта заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за новогодние праздники

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 51,4% в первую неделю 2024 года

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Shutterstock

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Российской Федерации снизилась на 51,4% в первую неделю нового года, всего зарегистрировано более 527 тыс. случаев заболевания. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что на первой недели 2024 года в России было зафиксировано снижение числа случаев заболевание гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года. В общей сложности было зарегистрировано более 527 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, добавили в ведомстве.

До этого главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков заявил, что фиксируемый в России рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом – это обычное явление для этого времени года.

COVID на сегодняшний день остается более тяжелым заболеванием, чем грипп, но со временем ситуация изменится, считает профессор. По его мнению, он вскоре может уступить гриппу по серьезности.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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