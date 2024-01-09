Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пациентка подала в суд на стоматолога за проведение 32 процедур за один прием

Oddity Central: американка подала в суд на дантиста, сделавшего 32 процедуры за 1 прием

close
100%
Freepik

В США женщина подала в суд на стоматолога за то, что он провел 32 процедуры за один прием, пишет Oddity Central. По словам пациентки, она провела в кресле более пяти часов, испытывая сильные боли.

Как рассказала Кэтлин Уилсон, стоматолог пытался вылечить все ее зубы за один прием. Женщина провела в стоматологическом кресле пять часов, а врач использовал двойную норму анестетика, однако его усилия оставили пациентку «изуродованной и расстроенной», поэтому теперь она требует от него $50 тысяч.

Уилсон рассказала, что ей пришлось обратиться к другому стоматологу, чтобы тот исправил работу своего коллеги.

«Попытка вылечить все зубы во рту за одно посещение — это не только не гуманно, но и невозможно,» — говорится в сообщении.

Кроме того, дантист подделал документы, чтобы скрыть факт того, что он дал пациентке двойную дозу наркоза. Сам врач пока не прокомментировал свои действия.

Ранее стоматолог назвал три категории продуктов, которые вредят зубам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами