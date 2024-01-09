Пациентка подала в суд на стоматолога за проведение 32 процедур за один прием

В США женщина подала в суд на стоматолога за то, что он провел 32 процедуры за один прием, пишет Oddity Central. По словам пациентки, она провела в кресле более пяти часов, испытывая сильные боли.

Как рассказала Кэтлин Уилсон, стоматолог пытался вылечить все ее зубы за один прием. Женщина провела в стоматологическом кресле пять часов, а врач использовал двойную норму анестетика, однако его усилия оставили пациентку «изуродованной и расстроенной», поэтому теперь она требует от него $50 тысяч.

Уилсон рассказала, что ей пришлось обратиться к другому стоматологу, чтобы тот исправил работу своего коллеги.

«Попытка вылечить все зубы во рту за одно посещение — это не только не гуманно, но и невозможно,» — говорится в сообщении.

Кроме того, дантист подделал документы, чтобы скрыть факт того, что он дал пациентке двойную дозу наркоза. Сам врач пока не прокомментировал свои действия.

Ранее стоматолог назвал три категории продуктов, которые вредят зубам.