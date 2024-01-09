В МИД РФ прокомментировали арест гражданина США Вудлэнда

Посольство США не обращалось в министерство иностранных дел России по вопросу предоставления консульского доступа к американскому гражданину Роберту Вудлэнду, арестованному в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

9 января стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Вудлэнда по обвинению в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

В МИД РФ заверили, что вопросом по консульскому доступу занимаются правоохранительные органы.

В конце декабря ФСБ РФ сообщала, что международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков и пыталась реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. При задержании с поличным у двух граждан России изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.