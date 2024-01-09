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Для мобилизации в ВСУ мужчин в Одессе начали досматривать в трамваях

В Одессе уклонистов начали искать в трамваях и автобусах

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Efrem Lukatsky/AP

Для принудительной мобилизации в ряды ВСУ в Одессе забирают мужчин из трамваев и другого общественного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Новини.Live».

«Территориальные центры комплектования (военкоматы. – Ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования», — говорится в сообщении.

В публикации представлено видео, в котором люди в камуфляжной и черной одежде без опознавательных знаков досматривают трамвай.

8 января сообщалось, что в Одессе сотрудники военкомата раздали повестки в троллейбусе.

31 декабря стало известно, что погранслужба Украины усилила проверки документов у мужчин выездных категорий. При попытке покинуть страну военкомы смогут потребовать у них выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Ранее комендант Киевской области рассказал о блокпостах, где уклонистам будут вручать повестки.

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