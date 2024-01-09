На Урале жители пожаловались на холодные батареи из-за ремонта в котельной

В Екатеринбурге жители Чкаловского района жалуются на перебои с отоплением. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным СМИ, жители района получили 8 января уведомление от компании «Энергосбыт Плюс» о том, что температура и давление в системе горячего теплоснабжения ухудшены из-за ремонта в котельной. Представитель компании в беседе с изданием уточнил, что речь идет о 324 многоквартирных домах, которые временно получают тепло и воду по сниженным параметрам.

«Энергетики принимают все меры для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления теплоснабжения потребителей в обычном режиме», — рассказал представитель компании, добавив, что работники приносят извинения жителям за доставленные неудобства.

Жители района рассказали, что в квартирах холодно, а батареи «еле теплые».

Температура на улице в Екатеринбурге по ночам опускается ниже -20 °C.

Ранее в Дмитрове из-за аварии отключили отопление одного из микрорайонов.