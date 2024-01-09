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На Украине задержали закарпатского блогера, который хотел переплыть в Венгрию

На Украине задержали блогера, пытавшегося переплыть реку и попасть в Венгрию

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Государственная пограничная служба Украины

На Украине закарпатский блогер пытался переплыть реку Тису, чтобы попасть в Венгрию, его задержали пограничники. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Он рассказал, что к границе Венгрии он поехал на велосипеде, однако переплыть реку он не смог, потому что вода была слишком холодная, глубокая, а течение сильное.

Как отмечает канал, свои действия блогер снимал на видео, которые теперь станут материалами административного дела.

Ранее на украинско-польской границе резко усложнили пересечение «выездным» категориям мужчин.

3 января сообщалось, что украинская погранслужба задержала около границы с Венгрией 12 уклонистов. Вместе с ними был задержан человек, который помогал мужчинам переправиться за границу. Как заявили в ведомстве, пограничникам пришлось открывать огонь, чтобы остановить мужчин. По информации погранслужбы, каждый из желающих перейти границу заплатил по 12 тысяч гривен ($316).

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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