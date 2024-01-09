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Психолог: после новогодних праздников лучший друг — размеренность

Психолог Игонина: после праздников рабочий график должен быть размеренным

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После новогодних праздников необходимо размеренно входить в рабочий график. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она посоветовала отложить незавершенные дела и сосредоточиться на правильной подготовке к рабочим будням.

«Обязательно уделите время налаживанию режима дня — сделайте акцент на правильном питании и полноценном сне. <...> В рацион добавьте побольше овощей и фруктов, крупы и творог», — рекомендовала специалист.

Она добавила, что быстро влиться в рабочий график поможет грамотное планирование задач. По ее словам, стоит составить список дел и расставить приоритеты.

До этого Игонина отмечала, что после новогодних каникул лучше не нагружать себя большим количеством задач, а вливаться в рабочий ритм постепенно. Она предупредила, что резкий переход от отдыха к активной деятельности может сопровождаться стрессом и эмоциональным сопротивлением.

Специалист посоветовала не корить себя за набранные килограммы и недоведенные до конца дела.

Ранее психолог рассказала, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних праздников.

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