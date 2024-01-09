В Белгороде чиновникам поручили пройти курсы первой помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил сотрудникам органов госвласти и местного самоуправления, а также работникам бюджетных учреждений в Белгороде пройти курсы экстренной доврачебной помощи. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, курсы необходимо пройти до конца января. Это в первую очередь касается работников бюджетных учреждений, расположенных в Белгороде. Гладков отметил, что это поможет сформировать навыки оказания первичной доврачебной экстренной помощи. Губернатор напомнил, как курсы доврачебной помощи прошли работники сельхозпредприятий региона.

Тем временем в начале января в Белгороде возобновили курсы по оказанию доврачебной помощи для всех желающих. По словам Гладкова, он получил несколько обращений от местных жителей, которые просили возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Уже 5 января такие курсы провели на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде.

С 6 января курсы открыли в Центре молодежных инициатив, культурном центре «Октябрь» в парке Ленина и в поликлинике №6. С 9 января инструкторы центра «Воин» будут проводить углубленный курс первой помощи.

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