Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как справиться со стрессом после новогодних праздников

Психолог Игонина: стресс после праздников свидетельствует о недостаточном отдыхе

close
100%
Freepik

Если человек испытывает стресс после новогодних праздников, скорее всего, выделенных для отдыха дней было недостаточно, и следует взять дополнительный отпуск. Об этом в беседе с РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, признаками стрессового состояния являются физический дискомфорт, отсутствие аппетита и сонливость.

Эксперт посоветовала не корить себя за набранные во время каникул килограммы и недоведенные до конца дела.

«Побудьте в диалоге с самим собой и на каждый негативный выпад придумайте веский контраргумент. Это лишь временное явление, вы по-прежнему мастер своего дела и скоро навыки вернутся, а для улучшения настроения у вас есть целый инструментарий из любимых хобби, интересного досуга и творческих активностей», — отметила Игонина.

Эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров до этого отмечал, что планирование своих рабочих задач облегчит вхождение в рабочий ритм после новогодних каникул. Специалист посоветовал использовать «метод слона», то есть разделить крупные задачи на множество мелких.

Ранее психолог рассказала, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних праздников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами