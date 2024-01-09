Россиянам рассказали, как справиться со стрессом после новогодних праздников

Если человек испытывает стресс после новогодних праздников, скорее всего, выделенных для отдыха дней было недостаточно, и следует взять дополнительный отпуск. Об этом в беседе с РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, признаками стрессового состояния являются физический дискомфорт, отсутствие аппетита и сонливость.

Эксперт посоветовала не корить себя за набранные во время каникул килограммы и недоведенные до конца дела.

«Побудьте в диалоге с самим собой и на каждый негативный выпад придумайте веский контраргумент. Это лишь временное явление, вы по-прежнему мастер своего дела и скоро навыки вернутся, а для улучшения настроения у вас есть целый инструментарий из любимых хобби, интересного досуга и творческих активностей», — отметила Игонина.

Эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров до этого отмечал, что планирование своих рабочих задач облегчит вхождение в рабочий ритм после новогодних каникул. Специалист посоветовал использовать «метод слона», то есть разделить крупные задачи на множество мелких.

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