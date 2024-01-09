Россияне назвали способы быстро вернуться в рабочий режим после праздников

Большинство россиян каждый год возвращаются в рабочий режим, используя для этого проверенные методы – об этом заявили 62% участника соответствующего опроса. В числе самых популярных способов – восстановление привычного графика сна и пробуждения (28%), а также общение и встречи с коллегами (14%), сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Возвращение к здоровому питанию как метод восстановления рабочего ритма назвали 13% респондентов, еще 12% рассказали, что им помогает составление четкого графика на рабочие будни.

Также в числе популярных ответов – сокращение рабочих часов в первые дни, уборка дома и рабочего пространства, спорт и зарядка по утрам – эти методы отметили по 11% опрошенных.

Чуть менее популярны уборка новогодних украшений (9%), чтение писем и сообщений (7%), покупка новых вещей и мотивационные материалы (4%).

Всего в исследовании «Авито Работы» участвовали 10 тыс. жителей России.

Напомним, эксперты по тайм-менеджменту считают, что планирование рабочих задач облегчит вхождение в рабочий ритм после новогодних каникул. При этом рекомендуется разделить крупные задачи на множество мелких.

Сомнолог ранее раскрыл главный секрет легкого пробуждения по утрам.