Тысяча населенных пунктов Украины осталась без света

На Украине без электричества остались 1025 населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство энергетики страны.

По данным ведомства, больше всего случаев отключения света зафиксировали в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Так, в последней обесточено 29 тыс. потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области — 268 населенных пунктов, в Николаевской — 215, в Кировоградской — 146.

Перебои с энергоснабжением имеются также в подконтрольной Украине части Запорожской области, а еще в Черновицкой и Черниговской областях.

Причиной проблем с электричеством называют шквалистый ветер и морозы, из-за которых обледенели линии электропередачи. При этом работу аварийных бригад осложняет гололед.

Число обесточенных населенных пунктов на Украине постоянно растет. Днем 8 января сообщалось, что без электричества остались 850 городов, поселков и сел, а уже вечером это количество достигло 930.

Ранее украинцев призвали экономить свет.